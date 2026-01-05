Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop aus Büro gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Laptop war die Beute von Einbrechern vergangenes Wochenende in Erfurt. In der Andreasstraße begaben sich die Täter zunächst auf einen Hinterhof. Anschließend beschädigten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit einem Laptop im Wert von knapp 1.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme am Sonntagnachmittag noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

