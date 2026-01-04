Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Nachbarn trauen ihren Augen nicht: Zwölfjähriger am Steuer
Erfurt (ots)
Am Freitag wollte eine Mutter ihrem zwölfjährigen Sohn ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen, indem sie ihn mit ihrem Pkw über den Parkplatz auf dem Erfurter Wiesenhügel fahren ließ. Aufmerksame Nachbarn bemerkten, dass der Junge keinen Führerschein besitzen kann und informierte die Polizei. Die Freude des Jungen war nur von kurzer Dauer. Es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (LE)
