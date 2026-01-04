LPI-EF: Nachbarn trauen ihren Augen nicht: Zwölfjähriger am Steuer

Sömmerda (ots) - Am Freitag Abend kontrollierten Polizeibeamte der PI Sömmerda einen 28jährigen Fahrer eines Fords bei Sömmerda. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem betrug sein Atemalkoholwert 0,65 Promille. Ein positiver Drogenvortest auf Cannabis "rundete" die ganze Sache ab. Es war auch nicht das erste Mal, dass der 28jährige "erwischt" wurde. Es erfolgte die Blutentnahme und die entsprechende Anzeige. Rückfragen bitte an: ...

