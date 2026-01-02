Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten stellen alkoholisierten Radfahrer

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag machte ein Radfahrer auf dem Domplatz in Erfurt Polizisten durch seine auffällige Fahrweise auf sich aufmerksam. Der 49-Jährige befuhr den Domplatz gegen 14:15 Uhr mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien. Bei einer nun folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem polizeibekannten Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Weiterfahrt war nun für den Mann beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. (SO)

