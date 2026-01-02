PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Rettungswagen wird bei Verkehrsunfall beschädigt

Sömmerda (ots)

Gestern Abend ereignete sich in Sömmerda ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Opel-Fahrer gegen 21:17 Uhr die Frohndorfer Straße in Richtung des Sömmerdaer Stadtzentrums. Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn beabsichtigte auf Höhe einer Tankstelle den Opel zu überholen. Der Opel-Fahrer wollte zeitgleich nach links auf das Gelände der Tankstelle abbiegen, vergaß jedoch zu blinken und übersah den Rettungswagen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Besatzung des Rettungswagens wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 59-jährige Opel-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Patient, welcher sich im Rettungswagen befand, erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, musste sich der Opel-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. An dem Rettungswagen entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Beschädigungen am Opel belaufen sich auf circa 5.000 Euro. (SO)

Landespolizeiinspektion Erfurt
