Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Weiterer Einbruch im Landkreis

Weyhausen (ots)

Gestern berichtete die Polizeiinspektion Gifhorn über vier Einbrüche im Landkreis, die sich am Mittwoch dieser Woche ereignet hatten. Am Donnerstag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Haus am Lerchenweg in Weyhausen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hebelte der oder die bislang unbekannten Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten die Räume im Inneren nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 22:15 Uhr zum Einbruch. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen. Die Prüfung eines Tatzusammenhangs zwischen den Einbrüchen am Mittwoch und dem Einbruch am Donnerstag ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

