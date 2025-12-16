PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen decken Verstöße auf

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn führte gestern auf dem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 4 bei Gifhorn eine Verkehrskontrolle mit mehreren Beamten durch. Im Fokus lag dabei die Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Im Kontrollzeitraum von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr wurden über 130 Fahrzeuge gestoppt. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer eines Pkw aus dem europäischen Ausland Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel; ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt hätte er auch ohne Beeinflussung nicht antreten dürfen, denn er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein weiterer Fahrzeugführer, ein 20-Jähriger, war ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und geriet in die Kontrollstelle; auch seine Fahrt war damit beendet. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben sich darüber hinaus bei einem 35-Jährigen und einem 37-Jährigen. Beiden Autofahrern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren lag gegen eine kontrollierte Person ein Haftbefehl vor; der haftbefreiende Betrag konnte vor Ort entrichtet werden. Neben den oben genannten Ordnungswidrigkeiten nach § 24a StVG wurden insgesamt 34 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Hierzu zählten unter anderem Gurt- oder Handyverstöße, falsche Ladungssicherung oder fehlende Sicherheitsausstattung wie beispielsweise Warndreieck oder Warnweste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

