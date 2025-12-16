Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen aufgenommen

Calberlah (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Anwohner eines Hauses an der Straße "Im Westerfeld" in Calberlah waren gegen 04:20 Uhr durch ein lautes Knallgeräusch geweckt worden. In der Folge stellten sie Beschädigungen an der Haustür sowie eine zerstörte Glasscheibe fest, die neben der Haustür eingelassen ist. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen; weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.

