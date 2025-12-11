Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Parkender Pkw führt zu Verkehrsunfall

Meinersen (ots)

Am Abend des 10.12.2025 kommt es in Meinersen zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der 55-jährige Fahrer eines Mercedes befährt die Dalldorfer Straße in Fahrtrichtung Dalldorf. Auf gerader Strecke übersieht er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Renault und kollidiert mit diesem. Beide Pkw werden hierbei erheblich beschädigt, sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wird bei dem Aufprall leicht verletzt und kommt zur Untersuchung ins Klinikum nach Gifhorn. Im abgeparkten Pkw befinden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

