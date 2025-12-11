PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Parkender Pkw führt zu Verkehrsunfall

Meinersen (ots)

Am Abend des 10.12.2025 kommt es in Meinersen zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der 55-jährige Fahrer eines Mercedes befährt die Dalldorfer Straße in Fahrtrichtung Dalldorf. Auf gerader Strecke übersieht er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Renault und kollidiert mit diesem. Beide Pkw werden hierbei erheblich beschädigt, sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wird bei dem Aufprall leicht verletzt und kommt zur Untersuchung ins Klinikum nach Gifhorn. Im abgeparkten Pkw befinden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 12:20

    POL-GF: Unfall fordert vier Leichtverletzte

    Hillerse (ots) - In Hillerse ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen fuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero auf der Straße "Eichenkamp" in südliche Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 60-jähriger Mann. Gegen 16:40 Uhr erreichte die Fahrerin die Kreuzung zur Rolfsbütteler Straße, die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:34

    POL-GF: Radfahrerin übersehen

    Gifhorn und Meine (ots) - Am frühen Freitagmorgen kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf auf dem I. Koppelweg in Richtung stadteinwärts. Er wollte gegen 05:50 Uhr nach links in die Beethovenstraße einbiegen. Dabei übersah er eine Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:27

    POL-GF: 15-Jährige bei Unfall verletzt

    Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Morgen des 20.11.2025 in Gifhorn ereignete. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr eine 15-Jährige mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg entlang des Lehmwegs in Richtung stadteinwärts. Gegen 07:40 Uhr überquerte sie bei Grün den Einmündungsbereich der Blumestraße, wurde dabei jedoch von einem Auto angefahren. Sie ...

    mehr
