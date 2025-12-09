POL-GF: Unfall fordert vier Leichtverletzte

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hillerse (ots)

In Hillerse ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen fuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero auf der Straße "Eichenkamp" in südliche Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 60-jähriger Mann. Gegen 16:40 Uhr erreichte die Fahrerin die Kreuzung zur Rolfsbütteler Straße, die sie überqueren wollte. Dabei übersah sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit einen von rechts kommenden Volkswagen Passat. In diesem saßen der 65-jährige Fahrer und ein 36-jähriger Beifahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Infolge der Kollision schleuderte der Dacia gegen einen Grundstückszaun und beschädigte diesen leicht, während sich der Passat auf der Fahrbahn um 180 Grad drehte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Alle Insassen wurden zunächst am Unfallort rettungsdienstlich versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in verschiedene Kliniken gebracht. Gegen 18:20 Uhr war die polizeiliche Unfallaufnahme beendet, und die Kreuzung konnte wieder freigegeben werden.

