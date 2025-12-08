PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GF: Radfahrerin übersehen

Gifhorn und Meine (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf auf dem I. Koppelweg in Richtung stadteinwärts. Er wollte gegen 05:50 Uhr nach links in die Beethovenstraße einbiegen. Dabei übersah er eine Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, woraufhin die 50-jährige Radfahrerin stürzte. Sie verletzte sich am Kopf sowie dem rechten Bein und wurde in der Folge durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 25-Jährigen wurde durch die alarmierten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen, einem Test stimmte der Mann nicht zu, ihm wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Werts entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss sich einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde der Autoschlüssel sichergestellt.

Ohne einen Unfall als Folge blieb die Trunkenheitsfahrt eines 49-Jährigen am späten Samstagabend. Die Polizei Meine erhielt den Hinweis auf eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss in Meine gegen 22:30 Uhr. Den entsprechenden Pkw, einen Volkswagen Golf, konnten die Beamten wenig später in Wedelheine antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle des 49-jährigen Fahrers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,86 Promille. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

