Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 15-Jährige bei Unfall verletzt

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Morgen des 20.11.2025 in Gifhorn ereignete. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr eine 15-Jährige mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg entlang des Lehmwegs in Richtung stadteinwärts. Gegen 07:40 Uhr überquerte sie bei Grün den Einmündungsbereich der Blumestraße, wurde dabei jedoch von einem Auto angefahren. Sie stürzte und verletzte sich im Beckenbereich. Während das Auto die Fahrt ohne zu halten fortsetzte, halfen der 15-Jährigen drei unbekannte Mädchen beim Aufstehen. Sie verständigte im Anschluss ihre Mutter, die sie zum Arzt fuhr. Bei der Polizei wurde der Sachverhalt erst am Folgetag angezeigt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Zu dem flüchtigen Pkw liegen keine weiteren Informationen vor. Jegliche Hinweise dazu nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

