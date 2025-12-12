Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Klang für den guten Zweck: Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast in Gifhorn

Gifhorn

Am Donnerstag, den 5. März 2026, lädt die Polizei Gifhorn erneut zu einem Benefizkonzert in die Stadthalle Gifhorn ein. Bereits zum vierten Mal in Folge wird das Polizeiorchester Niedersachsen auftreten - damit hat sich das Konzert fast schon zu einer festen Tradition entwickelt.

Unter der Leitung von Martin Spahr, der für seine innovative und publikumsnahe Programmgestaltung bekannt ist, nimmt das Polizeiorchester Niedersachsen das Publikum auch in diesem Jahr wieder mit auf eine faszinierende musikalische Reise. Spahr versteht es, musikalische Tradition mit moderner Klangvielfalt zu verbinden und bringt damit die beeindruckende Bandbreite des sinfonischen Blasorchesters voll zur Geltung.

Das Publikum darf sich auf einen mitreißenden Mix aus klassischen Kompositionen, internationalen Klängen und modernen Arrangements freuen - inklusive Elementen aus Pop, Jazz und Rock. Diese musikalische Vielfalt lässt die Zuhörer in die Atmosphäre unterschiedlichster Klangwelten eintauchen.

Das Orchester ist zudem bekannt dafür, seine herausragenden Solistinnen und Solisten eindrucksvoll in Szene zu setzen. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf besondere solistische Highlights freuen - ergänzt durch einen Gesangssolisten, der dem Abend zusätzliche Strahlkraft verleiht.

Der Erlös des Konzerts kommt dem WEISSEN RING e. V. zugute - Deutschlands wichtigster Hilfsorganisation für Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stehen Betroffenen dort zur Seite, wo nach einer Straftat plötzlich vieles ins Wanken gerät: mit Zeit, Gesprächen, Begleitung und konkreter Unterstützung. Der WEISSE RING gibt Halt, wenn Menschen ihn am dringendsten brauchen.

Tickets bereits erhältlich - ideal als Weihnachtsgeschenk

Eintrittskarten sind ab sofort in der Konzertkasse der Stadthalle Gifhorn für 18 EUR erhältlich. Der Verkauf erfolgt sitzplatzgenau - perfekt, um sich frühzeitig die besten Plätze zu sichern oder ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen.

Das Benefizkonzert beginnt am 5. März 2026 um 19:00 Uhr und lädt zu einem Abend voller Musik, Atmosphäre und Gemeinschaft ein.

