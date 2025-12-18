PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vier Einbrüche im Landkreis

LK Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach vier Einbrüchen im Landkreis Gifhorn und sucht zu den einzelnen Taten nach Zeugen. Alle Taten ereigneten sich am gestrigen Donnerstag.

In Lagesbüttel kam es zu zwei Einbrüchen in benachbarte Häuser in der Straße Kleikamp. Bei beiden Taten drangen die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür ins Objekt ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr. Ebenfalls durch das Aufhebeln einer Gartentür gelangten die Täter in ein Einfamilienhaus in der Gärtnerstraße in Gifhorn. Diese Tat ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 18:28 Uhr, wobei Schmuck entwendet wurde. Der vierte Tatort lag in Jembke, im König-Carls-Ring. Hier hebelten die Täter die Terrassentür eines Reihenhauses auf und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr.

In allen Fällen ermittelt das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn. Mögliche Tatzusammenhänge werden dabei geprüft. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor oder während der jeweiligen Tatzeiträume nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

