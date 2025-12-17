Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfälle fordern Verletzte

Isenbüttel/ Rothemühle (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am gestrigen Nachmittag. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 67-Jährige gegen 14:35 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Moorstraße in Richtung Ortsmitte. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Gewebestraße abzubiegen und verlangsamte dafür die Fahrt. Beim Abbiegen übersah sie aufgrund tiefstehender Sonne einen Radfahrer, der den Radweg in Richtung der Kreisstraße 114 und dem Auto entgegenfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 77-jährige Radfahrer über die Motorhaube geschleudert wurde und schließlich auf die Fahrbahn aufprallte. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu und war zunächst nicht ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte ihn unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizei Meine.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall bei Rothemühle kam es wenig später, gegen 16:00 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Skoda Octavia auf der Bundesstraße 214 in Richtung Braunschweig. Hinter ihm fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Volkswagen Caddy. Der 57-Jährige bog südlich der Auf- und Abfahrt zur BAB 2 unvermittelt nach rechts auf einen Parkplatz ab, um zu wenden. Beim Einfahren kollidierten die beiden Fahrzeuge, woraufhin der Volkswagen in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort mit einem Volkswagen ID.5 zusammenprallte. Dessen 52-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Die anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell