Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte legen Brand in Glascontainern

Erfurt (ots)

Am Dienstag rückten Polizei und Feuerwehr gemeinsam in Sömmerda aus. Gegen 22:25 Uhr hatten unbekannte Täter zwei Glascontainer in der Lucas-Cranach-Straße in Brand gesetzt. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht gewesen war, musste die durch das Löschwasser entstandene Eisfläche durch den Winterdienst der Stadt Sömmerda beseitigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

