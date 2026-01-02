Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten werden gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern wurden im Landkreis Sömmerda zwei Zigarettenautomaten zum Ziel unbekannter Diebe. In der Ortslage Elxleben sprengten Unbekannte gegen 02:10 Uhr einen Automaten in der Erfurter Straße. Die Täter stahlen eine unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten anschließend vom Tatort. Durch die Detonation wurde eine Hauswand beschädigt. Im Tatzeitraum von circa 02:10 Uhr bis 02:15 Uhr hatten es unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten in der Salzstraße in Kölleda abgesehen. Auch dieser Automat wurde durch die Detonation eines unbekannten Sprengsatzes mit Gewalt geöffnet. Anschließend stahlen die Diebe eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Eine Scheibe im Nahbereich des Automaten wurde durch die Explosion zerstört. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Inwieweit die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. An beiden Tatorten entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro. (SO)

