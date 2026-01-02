PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten werden gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern wurden im Landkreis Sömmerda zwei Zigarettenautomaten zum Ziel unbekannter Diebe. In der Ortslage Elxleben sprengten Unbekannte gegen 02:10 Uhr einen Automaten in der Erfurter Straße. Die Täter stahlen eine unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten anschließend vom Tatort. Durch die Detonation wurde eine Hauswand beschädigt. Im Tatzeitraum von circa 02:10 Uhr bis 02:15 Uhr hatten es unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten in der Salzstraße in Kölleda abgesehen. Auch dieser Automat wurde durch die Detonation eines unbekannten Sprengsatzes mit Gewalt geöffnet. Anschließend stahlen die Diebe eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Eine Scheibe im Nahbereich des Automaten wurde durch die Explosion zerstört. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Inwieweit die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. An beiden Tatorten entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 21:28

    LPI-EF: Hinweisportal zum Dachstuhlbrand in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Im Zusammenhang mit dem Großbrand in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz erbittet die Polizei Ihre Mithilfe. Der Brand ereignete sich gegen 00:45 Uhr im Bereich der Domstraße / An den Graden. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise, wie beispielsweise Fotos oder Videos, die zur Aufklärung des Ereignisses beitragen können. Hierzu hat die Polizei ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:09

    LPI-EF: Fahrlässige Brandstiftung durch unsachgemäße Entsorgung von Pyrotechnik

    Erfurt (ots) - Am 31.12.2025 kam es gegen 22:15 Uhr im Stadtteil Erfurter Herrenberg zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Eine 70-jährige deutsche Staatsangehörige entsorgte Reste von Pyrotechnik im Hausmüll, obwohl diese offenbar noch nicht vollständig erloschen waren. In der Folge geriet ein Müllcontainer in Brand. Der Container stand in unmittelbarer Nähe ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:51

    LPI-EF: Dachstuhlbrand in Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - In der Silvesternacht kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Hauses in Brand. Die Berufsfeuerwehr Erfurt kam mit einem Großaufgebot zum Einsatz und leitete umgehend die Löscharbeiten ein. Die Bewohner des Hauses mussten vorsorglich evakuiert werden und wurden vorübergehend in Ausweichquartieren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren