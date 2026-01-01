PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinweisportal zum Dachstuhlbrand in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Im Zusammenhang mit dem Großbrand in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz erbittet die Polizei Ihre Mithilfe.

Der Brand ereignete sich gegen 00:45 Uhr im Bereich der Domstraße / An den Graden. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise, wie beispielsweise Fotos oder Videos, die zur Aufklärung des Ereignisses beitragen können. Hierzu hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses ist unter folgendem Link erreichbar:

https://th.hinweisportal.de/2026010120-brand_in_erfurt

Darüber hinaus nimmt auch weiterhin jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 15:09

    LPI-EF: Fahrlässige Brandstiftung durch unsachgemäße Entsorgung von Pyrotechnik

    Erfurt (ots) - Am 31.12.2025 kam es gegen 22:15 Uhr im Stadtteil Erfurter Herrenberg zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Eine 70-jährige deutsche Staatsangehörige entsorgte Reste von Pyrotechnik im Hausmüll, obwohl diese offenbar noch nicht vollständig erloschen waren. In der Folge geriet ein Müllcontainer in Brand. Der Container stand in unmittelbarer Nähe ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:51

    LPI-EF: Dachstuhlbrand in Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - In der Silvesternacht kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Hauses in Brand. Die Berufsfeuerwehr Erfurt kam mit einem Großaufgebot zum Einsatz und leitete umgehend die Löscharbeiten ein. Die Bewohner des Hauses mussten vorsorglich evakuiert werden und wurden vorübergehend in Ausweichquartieren ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 15:44

    LPI-EF: Altersgrenze für Feuerwerk nicht erreicht

    Sömmerda (ots) - Am 31.12.2025 stellten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda mehrere Minderjährige fest, welche Pyrotechnik in Form von "Böllern" mit sich führten. Der Umgang mit den mitgeführten Böllern ist grundsätzlich ab 18 Jahre gestattet. Da die Altersgrenze nicht erreicht wurde, wurden die Knallkörper, auch zum Schutz vor ernsthaften Verletzungen, sichergestellt und die Minderjährigen an ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren