Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinweisportal zum Dachstuhlbrand in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Im Zusammenhang mit dem Großbrand in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz erbittet die Polizei Ihre Mithilfe.

Der Brand ereignete sich gegen 00:45 Uhr im Bereich der Domstraße / An den Graden. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise, wie beispielsweise Fotos oder Videos, die zur Aufklärung des Ereignisses beitragen können. Hierzu hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses ist unter folgendem Link erreichbar:

https://th.hinweisportal.de/2026010120-brand_in_erfurt

Darüber hinaus nimmt auch weiterhin jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

