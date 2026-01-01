Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hinweisportal zum Dachstuhlbrand in der Erfurter Innenstadt
Erfurt (ots)
Im Zusammenhang mit dem Großbrand in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz erbittet die Polizei Ihre Mithilfe.
Der Brand ereignete sich gegen 00:45 Uhr im Bereich der Domstraße / An den Graden. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise, wie beispielsweise Fotos oder Videos, die zur Aufklärung des Ereignisses beitragen können. Hierzu hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses ist unter folgendem Link erreichbar:
https://th.hinweisportal.de/2026010120-brand_in_erfurt
Darüber hinaus nimmt auch weiterhin jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell