Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dachstuhlbrand in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Silvesternacht kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Hauses in Brand. Die Berufsfeuerwehr Erfurt kam mit einem Großaufgebot zum Einsatz und leitete umgehend die Löscharbeiten ein. Die Bewohner des Hauses mussten vorsorglich evakuiert werden und wurden vorübergehend in Ausweichquartieren untergebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

