Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt wohlauf
Erfurt (ots)
Die Suche nach dem 15-jährigen Jugendlicher aus Erfurt konnte abgeschlossen werden. Der Vermissten ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.
