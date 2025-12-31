LPI-EF: Vermisster 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt wohlauf

Erfurt (ots) - Auf ein Wohnmobil hatten es erfolglose Diebe in der vergangenen Nacht in Erfurt abgesehen. Bereits am 21.12.2025 stahlen unbekannte Täter einen Fahrzeugschlüssel bei einem Einbruch in Erfurt. Heute nutzen die Diebe den Schlüssel schließlich gegen 00:30 Uhr und stahlen den dazugehörigen LKW in der Sondershäuser Straße. Die nun folgende kurze Flucht endete für die Diebe abrupt in der Straße Am Kanal. ...

