Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe sind erfolglos, verursachen aber hohen Sachschaden

Erfurt (ots)

Auf ein Wohnmobil hatten es erfolglose Diebe in der vergangenen Nacht in Erfurt abgesehen. Bereits am 21.12.2025 stahlen unbekannte Täter einen Fahrzeugschlüssel bei einem Einbruch in Erfurt. Heute nutzen die Diebe den Schlüssel schließlich gegen 00:30 Uhr und stahlen den dazugehörigen LKW in der Sondershäuser Straße. Die nun folgende kurze Flucht endete für die Diebe abrupt in der Straße Am Kanal. Der LKW kollidierte hier mit einem Wohnmobil, welches am Straßenrand abgestellt gewesen war. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Als ein Zeuge den Unfall wenig später bemerkte wählte er den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb trotz Einsatz eines Fährtenhundes erfolglos. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach den Autodieben. (SO)

