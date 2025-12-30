PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag hatten es unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von 14:00 Uhr bis 23:35 Uhr brachen die Diebe mit Gewalt in das Haus in der Joachim-Bellermann-Straße ein und durchwühlten die Zimmer. Die Unbekannten stahlen Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

