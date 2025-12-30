Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff mit Pfefferspray im Stadtpark

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein couragierter Mann in Erfurt verletzt. Der 25-Jährige beobachtete gegen 00:20 Uhr ein unbekanntes Pärchen im Stadtpark, welches augenscheinlich in Streit geraten war. Als er versuchte die beiden Streithähne zu trennen und die Meinungsverschiedenheit zu schlichten, zog der unbekannte Mann ein Pfefferspray und sprühte dem 25-Jährigen damit in sein Gesicht. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter gemeinsam mit seiner Begleiterin. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung. (SO)

