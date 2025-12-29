Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte zerkratzen Motorhaube
Sömmerda (ots)
Freitagnachmittag beschädigten unbekannte Täter ein Auto in Sömmerda. Im Tatzeitraum von 16:25 Uhr bis 16:45 Uhr zerkratzten die Unbekannten die Motorhaube des Audis, welcher in der Straße Am Rothenbach abgestellt gewesen war. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (SO)
