Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebrochene Tresore in Gera gefunden

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag wurden gegen 14:45 Uhr zwei aufgebrochene Tresore in Erfurt gefunden. Zeugen informierten die Polizei über die beiden Gegenstände, welche im Flusslauf der Gera zu sehen waren. Zur Bergung der Fundstücke wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der Fundort befand sich in der Nähe des Papierwehres in der Hochheimer Straße. Ob es sich bei den beiden Tresoren um Beutegut aus vorangegangenen Diebstählen handelt, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. (SO)

