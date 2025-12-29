LPI-EF: Leblose Person in Erfurt aufgefunden

Sömmerda (ots) - Zahlreiche Verkehrsverstöße stellten Beamte der PI Sömmerda am Sonnabend- und am Sonntagabend bei Kontrollen in Weißensee und Buttstädt fest. Vor allem Verstöße gegen die Mitführpflicht von Ausrüstungsgegenständen, wie Warndreieck und Warnwesten, wurden registriert. Ebenso wurden Fahrzeuge mit defekten Licht beanstandet und Fahrzeugführer wurden auf die Gurtpflicht hingewiesen. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge bemängelt und 16 Verwarnungen erteilt. ...

