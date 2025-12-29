Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Leblose Person in Erfurt aufgefunden
Erfurt (ots)
Freitagmorgen wurde eine leblose Person in Erfurt aufgefunden. Zeugen alarmierten Rettungsdienst und Polizei gegen 09:45 Uhr, nachdem sie den 64-jährigen Mann leblos auf dem Boden liegend in der Mainzer Straße aufgefunden hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens aufgenommen und arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (SO)
