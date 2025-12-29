PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leblose Person in Erfurt aufgefunden

Erfurt (ots)

Freitagmorgen wurde eine leblose Person in Erfurt aufgefunden. Zeugen alarmierten Rettungsdienst und Polizei gegen 09:45 Uhr, nachdem sie den 64-jährigen Mann leblos auf dem Boden liegend in der Mainzer Straße aufgefunden hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens aufgenommen und arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

