Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Aggressive hilflose Person
Erfurt (ots)
Zu einer vermeintlich leblosen Person wurden Einsatzkräfte der Erfurter Polizei und des Rettungsdienstes am Sonntagmorgen in Erfurt Mittelhausen gerufen. Ein 19-jähriger lag in augenscheinlich hilfloser Lage auf der Fahrbahn. Die angenommene Leblosigkeit stellte sich schließlich lediglich als erhebliche Alkoholisierung heraus. Gegenüber den eingesetzten Rettungskräften und der zuteilwerdenden Hilfe zeigte sich der Heranwachsende äußerst undankbar, griff die Retter körperlich an und beleidigte sie unflätig. Der Morgen endete für den 19-jährigen trotz des gezeigten Verhaltens im Krankenhaus. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen. (TH)
