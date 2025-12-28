LPI-EF: Aggressive hilflose Person

Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag fiel einer Polizeistreife in der Erfurter Innenstadt eine 40-jährige Autofahrerin auf, die mit ihrem Hyundai ohne eingeschaltetes Fahrlicht unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, erst kurz zuvor losgefahren zu sein und das Einschalten des Lichts vergessen zu haben. Da bei ihr ...

mehr