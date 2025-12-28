PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtlicher Einbruchsversuch in Einkaufszentrum

Erfurt (ots)

In der Nacht zum 27.12.2025 kam es in einem Einkaufszentrum am Erfurter Herrenberg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür einer Discount-Filiale und begaben sich in den dahinterliegenden Vorraum.

Dort versuchten sie, einen Kaffeeautomaten mittels Hebelwerkzeug zu öffnen. An dem Automaten wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt, ein Öffnen gelang jedoch nicht. Beutegut wurde nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Der Sachverhalt wurde um 02:42 Uhr durch die Auslösung der Alarmanlage des Einkaufszentrums bekannt. Polizeikräfte kamen umgehend zum Einsatz.

Bereits am 28.01.2025 sowie am 11.02.2025 kam es am selben Tatort zu ähnlichen Delikten. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 00:53

    LPI-EF: Wildunfall

    Sömmerda (ots) - Ein 60 Jahre alter Mann kollidierte am Freitagabend mit seinem Pkw Daimler-Benz auf der B 176 bei Sömmerda mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Durch den Unfall entstand am Fahrzug des Mannes ein Schaden von 2800,- EUR. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 14:39

    LPI-EF: Verkehrsunfall

    Erfurt (ots) - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag in der Erfurter Altstadt. Hintergrund war zunächst ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Im Laufe des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass ein polizeibekannter 40-jähriger kurz vor dem Verkehrsunfall in bedrohlicher und provokanter Manier grundlos auf die Fahrbahn trat und einen der Pkw-Fahrer veranlasste sein Fahrzeug zurückzusetzen. In der Folge kollidierte der 52-jährige Fahrer mit einem geparkten ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 12:00

    LPI-EF: Einbruch gescheitert

    Erfurt (ots) - Unbekannte nutzten die Weihnachtsfeiertage, um in ein Blumengeschäft im Bereich Drosselberg einzubrechen. Zum einen wurde an der Eingangstür gehebelt, um diese zu öffnen. Zum anderen wurde in den Glaseinsatz der Tür mit einem Schotterstein ein größeres Loch geworfen. Beides führte nicht zum Öffnen der Tür, so dass der oder die Täter keinen Zutritt zum Geschäft erlangten. Der Sachschaden an der Tür wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren