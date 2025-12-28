Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtlicher Einbruchsversuch in Einkaufszentrum

Erfurt (ots)

In der Nacht zum 27.12.2025 kam es in einem Einkaufszentrum am Erfurter Herrenberg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür einer Discount-Filiale und begaben sich in den dahinterliegenden Vorraum.

Dort versuchten sie, einen Kaffeeautomaten mittels Hebelwerkzeug zu öffnen. An dem Automaten wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt, ein Öffnen gelang jedoch nicht. Beutegut wurde nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Der Sachverhalt wurde um 02:42 Uhr durch die Auslösung der Alarmanlage des Einkaufszentrums bekannt. Polizeikräfte kamen umgehend zum Einsatz.

Bereits am 28.01.2025 sowie am 11.02.2025 kam es am selben Tatort zu ähnlichen Delikten. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell