Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wildunfall
Sömmerda (ots)
Ein 60 Jahre alter Mann kollidierte am Freitagabend mit seinem Pkw Daimler-Benz auf der B 176 bei Sömmerda mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Durch den Unfall entstand am Fahrzug des Mannes ein Schaden von 2800,- EUR. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. (FR)
