PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall

Sömmerda (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann kollidierte am Freitagabend mit seinem Pkw Daimler-Benz auf der B 176 bei Sömmerda mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Durch den Unfall entstand am Fahrzug des Mannes ein Schaden von 2800,- EUR. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 14:39

    LPI-EF: Verkehrsunfall

    Erfurt (ots) - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag in der Erfurter Altstadt. Hintergrund war zunächst ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Im Laufe des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass ein polizeibekannter 40-jähriger kurz vor dem Verkehrsunfall in bedrohlicher und provokanter Manier grundlos auf die Fahrbahn trat und einen der Pkw-Fahrer veranlasste sein Fahrzeug zurückzusetzen. In der Folge kollidierte der 52-jährige Fahrer mit einem geparkten ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 12:00

    LPI-EF: Einbruch gescheitert

    Erfurt (ots) - Unbekannte nutzten die Weihnachtsfeiertage, um in ein Blumengeschäft im Bereich Drosselberg einzubrechen. Zum einen wurde an der Eingangstür gehebelt, um diese zu öffnen. Zum anderen wurde in den Glaseinsatz der Tür mit einem Schotterstein ein größeres Loch geworfen. Beides führte nicht zum Öffnen der Tür, so dass der oder die Täter keinen Zutritt zum Geschäft erlangten. Der Sachschaden an der Tür wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Durch die ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 04:17

    LPI-EF: Streit an Weihnachten endet mit Körperverletzung

    Erfurt (ots) - In Erfurt kam es während der Weihnachtsfeiertage im Bereich der Rudolfstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung im häuslichen Umfeld. Am Donnerstagabend, den 25.12.2025, gerieten zwei Ehepartner in ihrer gemeinsamen Wohnung in einen Streit, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die 40-jährige Frau wurde hierbei mehrfach getreten und leicht verletzt. Am Folgetag, dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren