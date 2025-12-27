Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag in der Erfurter Altstadt. Hintergrund war zunächst ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Im Laufe des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass ein polizeibekannter 40-jähriger kurz vor dem Verkehrsunfall in bedrohlicher und provokanter Manier grundlos auf die Fahrbahn trat und einen der Pkw-Fahrer veranlasste sein Fahrzeug zurückzusetzen. In der Folge kollidierte der 52-jährige Fahrer mit einem geparkten Pkw. Da augenscheinlich das Verhalten des Fußgängers ursächlich für den Verkehrsunfall war, erwarten diese nun mehrere Strafanzeigen. (TH)

