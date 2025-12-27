Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch gescheitert

Erfurt (ots)

Unbekannte nutzten die Weihnachtsfeiertage, um in ein Blumengeschäft im Bereich Drosselberg einzubrechen. Zum einen wurde an der Eingangstür gehebelt, um diese zu öffnen. Zum anderen wurde in den Glaseinsatz der Tür mit einem Schotterstein ein größeres Loch geworfen. Beides führte nicht zum Öffnen der Tür, so dass der oder die Täter keinen Zutritt zum Geschäft erlangten. Der Sachschaden an der Tür wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Durch die eingesetzten Beamten wurden am Tatort Spuren gesichert und eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls im Versuch aufgenommen. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell