Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unachtsamkeit entfacht Mülltonnenbrand

Erfurt (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.2025, kam es gegen 13:00 Uhr in Erfurt im Bereich Im Wiesengrund zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Eine am Tatort stehende 120-Liter-Mülltonne geriet in Brand und wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Mülltonne durch fahrlässige Entsorgung heißer Asche in Brand gesetzt wurde.

Die Polizei weist aufgrund der aktuell niedrigen Temperaturen darauf hin, dass Asche aus Kaminen und Öfen auch nach längerer Zeit noch erhebliche Resthitze aufweisen kann. Heiße Asche darf keinesfalls in Mülltonnen entsorgt werden, da Brandgefahr besteht. (JD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell