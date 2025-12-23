Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Erfurt

Erfurt (ots)

Am 17.12.2025 (Mittwoch) kam es um 8:11 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße / Kranichfelder Straße, auf Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrrad. Nach Zeugenangaben nahm der Fahrer des bislang unbekannten Transporters einem unbekannten Fahrradfahrer zunächst die Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer stark bremsen und stürzte dabei, wobei er sich augenscheinlich an der Schulter verletzte. Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Transporterfahrer seine Fahrt fort. Der Fahrer des Transporters wurde als Handwerker mit Glatze beschrieben. Neben ihm befand sich ein älterer männlicher Beifahrer. Die Polizei sucht nun beide Unfallbeteiligte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0327148 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

