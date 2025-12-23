Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Zigarettenautomatensprengung gesucht

Erfurt (ots)

Sonntagabend kam es in der Tungerstraße in Erfurt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 22:50 Uhr brachten vermutlich drei Täter ein bislang unbekanntes Sprengmittel im Ausgabeschacht des Automaten zur Umsetzung. In der Folge wurde das Gerät erheblich beschädigt, Tabakwaren und Bargeld verteilten sich im näheren Umfeld. Unmittelbar nach der Tat flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß in Richtung Heyderstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Feststellungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Tungerstraße 3 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0331203 entgegen. (DS)

