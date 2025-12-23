PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Zigarettenautomatensprengung gesucht

Erfurt (ots)

Sonntagabend kam es in der Tungerstraße in Erfurt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 22:50 Uhr brachten vermutlich drei Täter ein bislang unbekanntes Sprengmittel im Ausgabeschacht des Automaten zur Umsetzung. In der Folge wurde das Gerät erheblich beschädigt, Tabakwaren und Bargeld verteilten sich im näheren Umfeld. Unmittelbar nach der Tat flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß in Richtung Heyderstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Feststellungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Tungerstraße 3 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0331203 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:00

    LPI-EF: Hochwertiger Audi gestohlen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag wurde im Erfurter Ortsteil Büßleben ein hochwertiger Audi gestohlen. Gegen 02:20 Uhr betraten Unbekannte ein umfriedetes Grundstück und entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 45.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Fahrzeug stehlen konnten. Anschließend ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:35

    LPI-EF: Einbruch in Geräteschuppen

    Sömmerda (ots) - Sonntagmittag wurde die Polizei über den Einbruch in einen Geräteschuppen informiert. Im Tatzeitraum von Montag bis Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, im Sömmerdaer Ortsteil Rohrborn ein Gartentor aufzubrechen, um auf ein Grundstück zu gelangen. Da der Versuch offenbar misslang, überstiegen die Täter den Zaun. Anschließend entwendeten sie aus einem Schuppen u. a. ein Hauswasserwerk und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren