Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Sömmerda

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Sömmerda zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Zwischen 01:11 Uhr und 01:47 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte mit Gewalt Zugang zu dem Geschäft in der Straße Erfurter Höhe. Dazu warfen die Täter zunächst mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend beschädigten sie eine weitere Tür und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld im Gesamtwert von mindestens 1.400 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren der Täter und sucht Zeugen, die in der fraglichen Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0331359 entgegen. (DS)

