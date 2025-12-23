Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitentes Pärchen beim Ladendiebstahl in Buttstädt erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagvormittag kam es in einem Supermarkt in Buttstädt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 41-jähriger Mann und seine 19-jährige Begleiterin betraten gegen 11:00 Uhr gemeinsam das Geschäft. Während ihres Aufenthalts steckte die 19-Jährige Lebensmittel im Wert von etwa 15 Euro in den Rucksack des Mannes, der ebenfalls Artikel aus dem Regal entnahm und in seinem Rucksack verstaute. Im Anschluss sprangen beide über eine Absperrung an einer Kasse. Als eine Mitarbeiterin die Täter ansprach, drängte der Mann sie aus dem Markt, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Die Mitarbeiterin stürzte, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Die 19-jährige Frau verblieb am Tatort, während der Mann sich zunächst entfernte. Bei Eintreffen der Polizei kehrte er jedoch zurück, sodass die Täter letztlich bekannt gemacht und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet werden konnte. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell