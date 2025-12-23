PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitentes Pärchen beim Ladendiebstahl in Buttstädt erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagvormittag kam es in einem Supermarkt in Buttstädt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 41-jähriger Mann und seine 19-jährige Begleiterin betraten gegen 11:00 Uhr gemeinsam das Geschäft. Während ihres Aufenthalts steckte die 19-Jährige Lebensmittel im Wert von etwa 15 Euro in den Rucksack des Mannes, der ebenfalls Artikel aus dem Regal entnahm und in seinem Rucksack verstaute. Im Anschluss sprangen beide über eine Absperrung an einer Kasse. Als eine Mitarbeiterin die Täter ansprach, drängte der Mann sie aus dem Markt, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Die Mitarbeiterin stürzte, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Die 19-jährige Frau verblieb am Tatort, während der Mann sich zunächst entfernte. Bei Eintreffen der Polizei kehrte er jedoch zurück, sodass die Täter letztlich bekannt gemacht und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet werden konnte. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:25

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in Sömmerda zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Zwischen 01:11 Uhr und 01:47 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte mit Gewalt Zugang zu dem Geschäft in der Straße Erfurter Höhe. Dazu warfen die Täter zunächst mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend beschädigten sie eine weitere Tür und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:05

    LPI-EF: Zeugen nach Zigarettenautomatensprengung gesucht

    Erfurt (ots) - Sonntagabend kam es in der Tungerstraße in Erfurt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 22:50 Uhr brachten vermutlich drei Täter ein bislang unbekanntes Sprengmittel im Ausgabeschacht des Automaten zur Umsetzung. In der Folge wurde das Gerät erheblich beschädigt, Tabakwaren und Bargeld verteilten sich im näheren Umfeld. Unmittelbar nach der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:00

    LPI-EF: Hochwertiger Audi gestohlen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag wurde im Erfurter Ortsteil Büßleben ein hochwertiger Audi gestohlen. Gegen 02:20 Uhr betraten Unbekannte ein umfriedetes Grundstück und entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 45.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Fahrzeug stehlen konnten. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren