Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: misslungener Beutezug

Erfurt (ots)

Im Erfurter Süden versuchten unbekannte Täter am 23.12.2025, während der Öffnungszeiten eines Baumarktes, einen Werkzeugkoffer im Wert von ca. 70,- Euro zu entwenden. Hierzu beschädigten sie zuvor die Umzäunung, offensichtlich um ihre avisierte Beute durch die entstandene Öffnung zu reichen. Einen Gliedermaßstab hatten die Diebe dem Anschein nach nicht zur Hand, denn das angefertigte Loch war für das Diebesgut zu klein. Daher verließen sie das Geschäft wohl ohne Beute, richteten jedoch einen Sachschaden von ca. 1.000,- Euro an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ein. (MF)

