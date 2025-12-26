PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: misslungener Beutezug

Erfurt (ots)

Im Erfurter Süden versuchten unbekannte Täter am 23.12.2025, während der Öffnungszeiten eines Baumarktes, einen Werkzeugkoffer im Wert von ca. 70,- Euro zu entwenden. Hierzu beschädigten sie zuvor die Umzäunung, offensichtlich um ihre avisierte Beute durch die entstandene Öffnung zu reichen. Einen Gliedermaßstab hatten die Diebe dem Anschein nach nicht zur Hand, denn das angefertigte Loch war für das Diebesgut zu klein. Daher verließen sie das Geschäft wohl ohne Beute, richteten jedoch einen Sachschaden von ca. 1.000,- Euro an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ein. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 03:04

    LPI-EF: Wohnungsbrand

    Erfurt (ots) - Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es im Bereich Moskauer Platz in Erfurt zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei soll es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer Dachgeschosswohnung eines fünfstöckigen Gebäudes gekommen sein, wobei ebenso dortig gelagertes Silvesterfeuerwerk abbrannte. Der 23 Jahre alte Wohnungsinhaber musste über die Drehleiter vom Balkon gerettet werden und mehrere Bewohner mussten angrenzende Wohnungen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:00

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am 17.12.2025 (Mittwoch) kam es um 8:11 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße / Kranichfelder Straße, auf Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrrad. Nach Zeugenangaben nahm der Fahrer des bislang unbekannten Transporters einem unbekannten Fahrradfahrer zunächst die Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer stark bremsen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 08:30

    LPI-EF: Renitentes Pärchen beim Ladendiebstahl in Buttstädt erwischt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Montagvormittag kam es in einem Supermarkt in Buttstädt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 41-jähriger Mann und seine 19-jährige Begleiterin betraten gegen 11:00 Uhr gemeinsam das Geschäft. Während ihres Aufenthalts steckte die 19-Jährige Lebensmittel im Wert von etwa 15 Euro in den Rucksack des Mannes, der ebenfalls Artikel aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren