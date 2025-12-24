PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es im Bereich Moskauer Platz in Erfurt zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei soll es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer Dachgeschosswohnung eines fünfstöckigen Gebäudes gekommen sein, wobei ebenso dortig gelagertes Silvesterfeuerwerk abbrannte.

Der 23 Jahre alte Wohnungsinhaber musste über die Drehleiter vom Balkon gerettet werden und mehrere Bewohner mussten angrenzende Wohnungen unter anderem aufgrund von Rauchentwicklung und Löscharbeiten verlassen. Neben dem schwerverletzten 23-Jährigen, welcher mit Verbrennungen in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden musste, wurden zwei weitere Anwohner durch die Rauchgase leicht verletzt.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, wobei teilweise Wohnungen ob diverser Brand- und Wasserschäden aktuell unbewohnbar sind. Die betroffenen Mieter kamen glücklicherweise bei Bekannten unter.

Der Schaden wurde zunächst auf mindestens einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im weiteren Verlauf wird eine kriminalpolizeiliche Brandortuntersuchung Aufschluss auf die genaue Ursache geben. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
