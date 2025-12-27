Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit an Weihnachten endet mit Körperverletzung

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es während der Weihnachtsfeiertage im Bereich der Rudolfstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung im häuslichen Umfeld. Am Donnerstagabend, den 25.12.2025, gerieten zwei Ehepartner in ihrer gemeinsamen Wohnung in einen Streit, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die 40-jährige Frau wurde hierbei mehrfach getreten und leicht verletzt.

Am Folgetag, dem 26.12.2025, kam es erneut zu einer Streitigkeit zwischen den Beteiligten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die 40-Jährige ihrem 37-jährigen Ehemann mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls leicht verletzt wurde.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung ein und traf gefahrenabwehrende Maßnahmen.

Vor dem Hintergrund der Weihnachtszeit wird darauf hingewiesen, dass familiäre Konflikte insbesondere während der Feiertage zunehmen können. In angespannten Situationen ist es ratsam, sich räumlich zu trennen und eine Auszeit einzulegen, anstatt Konflikte eskalieren zu lassen. (JD)

