Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Licht und alkoholisiert unterwegs

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag fiel einer Polizeistreife in der Erfurter Innenstadt eine 40-jährige Autofahrerin auf, die mit ihrem Hyundai ohne eingeschaltetes Fahrlicht unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug daraufhin zu einer Verkehrskontrolle.

Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, erst kurz zuvor losgefahren zu sein und das Einschalten des Lichts vergessen zu haben. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Eine anschließend durchgeführte, gerichtsverwertbare Messung bestätigte das Ergebnis.

Die Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und dem Eintrag von Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.(ER)

