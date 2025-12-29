PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen

Sömmerda (ots)

Zahlreiche Verkehrsverstöße stellten Beamte der PI Sömmerda am Sonnabend- und am Sonntagabend bei Kontrollen in Weißensee und Buttstädt fest. Vor allem Verstöße gegen die Mitführpflicht von Ausrüstungsgegenständen, wie Warndreieck und Warnwesten, wurden registriert. Ebenso wurden Fahrzeuge mit defekten Licht beanstandet und Fahrzeugführer wurden auf die Gurtpflicht hingewiesen. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge bemängelt und 16 Verwarnungen erteilt. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 15:05

    LPI-EF: Kein Versicherungsschutz: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

    Walschleben (ots) - In Walschleben wurde am Freitag Vormittag ein PKW festgestellt, welches ohne angebrachte Kennzeichentafeln den öffentlichen Straßenverkehr befuhr. Anschließend wurde das Fahrzeug durch die Polizeibeamten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug noch nicht angemeldet war und somit keinen ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:13

    LPI-EF: Aggressive hilflose Person

    Erfurt (ots) - Zu einer vermeintlich leblosen Person wurden Einsatzkräfte der Erfurter Polizei und des Rettungsdienstes am Sonntagmorgen in Erfurt Mittelhausen gerufen. Ein 19-jähriger lag in augenscheinlich hilfloser Lage auf der Fahrbahn. Die angenommene Leblosigkeit stellte sich schließlich lediglich als erhebliche Alkoholisierung heraus. Gegenüber den eingesetzten Rettungskräften und der zuteilwerdenden Hilfe zeigte sich der Heranwachsende äußerst undankbar, griff ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 04:08

    LPI-EF: Ohne Licht und alkoholisiert unterwegs

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag fiel einer Polizeistreife in der Erfurter Innenstadt eine 40-jährige Autofahrerin auf, die mit ihrem Hyundai ohne eingeschaltetes Fahrlicht unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, erst kurz zuvor losgefahren zu sein und das Einschalten des Lichts vergessen zu haben. Da bei ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren