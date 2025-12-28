Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kein Versicherungsschutz: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr
Walschleben (ots)
In Walschleben wurde am Freitag Vormittag ein PKW festgestellt, welches ohne angebrachte Kennzeichentafeln den öffentlichen Straßenverkehr befuhr. Anschließend wurde das Fahrzeug durch die Polizeibeamten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug noch nicht angemeldet war und somit keinen rechtsgültigen Versicherungsschutz aufweist. Entsprechend wurde der Fahrzeugführer als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt, da er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat.(MK)
