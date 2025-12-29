PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Tasche aus Audi

Erfurt (ots)

Heiligabend hatten es Unbekannte auf einen Audi in Erfurt abgesehen. Das Auto war in der Ernst-Haeckel-Straße abgestellt gewesen. Die Diebe beschädigten im Tatzeitraum von 01:45 Uhr bis 01:50 Uhr eine Seitenscheibe des Autos und entwendeten daraus eine Handtasche mit Dokumenten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

