BPOL-KL: Mann stich mit Messer auf Sitz in der S8 ein

Am 20. April 2025 gegen 19:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz von der Landespolizei Mainz über eine Person mit einem Messer in der S8 von Frankfurt am Main nach Wiesbaden informiert. Der Mann verließ nach dem Vorfall den Zug am Bahnhof Mainz Römisches Theater und wurde von Einsatzkräften der Landespolizei festgenommen. Ein Zeuge gab an, dass der 29-jährige Nigerianer in der Bahn mit einem Messer mehrfach auf einen Sitz eingestochen habe. In der S-Bahn befanden sich ca. 100 Fahrgäste. Eine Gefahr für die Reisenden bestand nicht. Bei Ankunft des Zuges in Wiesbaden konnte ein Brotmesser mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm aufgefunden und sichergestellt werden. Ob es sich hierbei um das Tatmittel handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften der Bundespolizei zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle am Hauptbahnhof Mainz gebracht. Im Anschluss wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Mainz in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

