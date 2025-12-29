Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfriedensbruch führt zu mehreren Anzeigen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde die Polizei in Erfurt zu einem Kaufhaus am Anger gerufen. Ein polizeibekannter Mann hielt sich trotz seines Hausverbotes gegen 11:30 Uhr in dem Gebäude auf. Während die Beamten seine Personalien prüften, trat der 46-jährige Mann einen der Polizisten. Dieser wurde durch den Tritt leicht am Schienbein verletzt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin durch die Beamten aus dem Kaufhaus gebracht. Er muss sich nun u. a. in Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs sowie Widerstands auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (SO)

