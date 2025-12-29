PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zigarettenautomat in Sömmerda gesprengt

Sömmerda (ots)

Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht auf Sonntag in Sömmerda zum Ziel vom Dieben. Im Tatzeitraum von 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr sprengten die unbekannten Täter einen Automaten in der Thomas-Müntzer-Straße. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigarettenverpackungen und flüchteten unerkannt. Die Diebe verursachten an dem Automaten einen Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun u.a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

