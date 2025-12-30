Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Radfahrer zieht sich durch einen Sturz schwere Verletzungen zu

Erfurt (ots)

Heute Nacht verletzte sich ein 53-jähriger Mann in Erfurt durch einen Fahrradsturz. Der Radfahrer lag gegen 00:40 Uhr auf der Fahrbahn der Leipziger Straße, als er von Polizisten entdeckt wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Da der 53-Jährige durch seinen Sturz eine Kopfplatzwunde erlitten hatte, wurde er durch einen Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier musste er zudem eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, da Zeugen seine Fahrt samt Sturz zuvor beobachtet hatten. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell