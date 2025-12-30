Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Erfurt (ots)

In einem Erfurter Drogeriemarkt kam es gestern Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 49-jähriger Mann besuchte gegen 13:40 Uhr das Geschäft in der Bahnhofstraße. Er versteckte einen Rasierer in seiner Jacke und versuchte anschließend mit seiner Beute im Wert von knapp 15 Euro das Geschäft zu verlassen. Ein Angestellter beobachtete den Diebstahl und sprach den 49-Jährigen daraufhin an. Der Dieb stieß den 48-jährigen Mitarbeiter zu Boden und flüchtete anschließend vom Tatort. Als er wenig später bemerkte, dass er sein Mobiltelefon in dem Drogeriemarkt verloren hatte, kehrte er zum Tatort zurück und forderte dessen Herausgabe. Die inzwischen verständigten Polizisten leiteten gegen den Ladendieb ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Der 48-jährige Mitarbeiter wurde durch den Angriff glücklicherweise nicht verletzt. (SO)

