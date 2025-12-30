PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen mehrere Pakete

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden hatten es unbekannte in der vergangenen Nacht auf Pakete abgesehen. Die Diebe brachen mit Gewalt in ein Conciergebüro in der Prager Straße ein. Sie stahlen im Tatzeitraum von gestern 18:00 Uhr bis heute Morgen circa 04:15 Uhr sechs Postsendungen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

