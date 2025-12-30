PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkasten in Sömmerda durch Unbekannte gesprengt

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten gestern einen Briefkasten in Sömmerda. Gegen 23:00 Uhr warfen die Täter einen Sprengkörper in einen Briefkasten in der Gartenstraße. Durch die anschließende Detonation wurde der Briefkasten zerstört und die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

