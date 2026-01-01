Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrlässige Brandstiftung durch unsachgemäße Entsorgung von Pyrotechnik

Erfurt (ots)

Am 31.12.2025 kam es gegen 22:15 Uhr im Stadtteil Erfurter Herrenberg zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Eine 70-jährige deutsche Staatsangehörige entsorgte Reste von Pyrotechnik im Hausmüll, obwohl diese offenbar noch nicht vollständig erloschen waren.

In der Folge geriet ein Müllcontainer in Brand. Der Container stand in unmittelbarer Nähe eines Baumes, welcher durch das Feuer beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden am Baum beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zudem wurde ein in der Nähe abgestellter Pkw beschädigt. Der Müllcontainer selbst wurde vollständig zerstört; auch hier entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Pyrotechnikreste aufgrund der hohen Verbrennungstemperaturen nicht unmittelbar entsorgt werden sollten, sondern zunächst im Freien vollständig auskühlen müssen, um derartige Gefahren zu vermeiden. (FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell